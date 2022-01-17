Экс-солистку Artik & Asti обвинили в плагиате

Бывшую солистку группы Artik & Asti Анну Дзюбу обвинили в плагиате в ее первом сольном клипе. Об этом сообщает Starhit.
Артистка 14 января выпустила клип на песню «Феникс», которую презентовала в качестве своей первой сольной работы после ухода из Artik & Asti. Однако режиссер Юлия Иванова нашла в ролике сходство со своей работой для проекта BP Broth. В 2020 году она снимала клип на песню «Не смей» в 2020 году.
«Мне случайно прислали клип с фразой: "Посмотри, это же один в один то, что ты снимала". Реакция — удивление и недоумение. Режиссера ее клипа не знаю, и никогда не слышала», — поделилась Юлия Иванова.
По ее словам, клип Анны Дзюбы полностью копирует ее работу: используется та же локация и применяются те же ракурсы.