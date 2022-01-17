Между Решетовой и Шейк: как выглядит новая девушка Тимати

Поклонники не успевают за Тимати : еще недавно рэпер, по слухам, встречался с моделью Сашей Дони, а теперь его заметили на отдыхе с другой девушкой. Как выглядит и чем занимается предполагаемая избранница звезды, смотрите в материале «Рамблера».

Отметим, что сейчас на Иванову подписано чуть больше 22 тысяч пользователей, однако в ближайшее время, как пишут ее фолловеры в комментариях, ее аудитория резко вырастет – все из-за того, что слухи о новом романе Тимати быстро распространяются по социальным сетям, а значат пробуждают интерес и к Валентине.

Сейчас фанаты звезды подмечают и другие детали: так, в Stories у Валентины все чаще мелькают места, которые посещает Тимур Юнусов, а также на заднем фоне слышен голос его мамы Симоны Яковлевны.

Пользователи рассекретили Иванову, увидев в ее профиле Instagram сначала брюки музыканта, затем кусочек его рубашки, в которой он недавно позировал на фото с Джиганом и его супругой Оксаной Самойловой.

Таинственная спутница Тимати – модель и блогер Валентина Иванова. Девушка активно снимается для брендов одежды и купальников, а также принимает участие и в других коммерческих проектах. Сейчас она отдыхает вместе с рэпером и его семьей, включая детей, в Колумбии. Пользователи рассекретили Иванову, увидев в ее профиле Instagram сначала брюки музыканта, затем кусочек его рубашки, в которой он недавно позировал на фото с Джиганом и его супругой Оксаной Самойловой, отдыхающими вместе с ним. Сейчас фанаты звезды подмечают и другие детали: так, в Stories у Валентины все чаще мелькают места, которые посещает Тимур Юнусов, а также на заднем фоне слышен голос его мамы Симоны Яковлевны.