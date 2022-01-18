«Я уже встаю и стараюсь сделать какую-то зарядку и стараюсь сидеть много, но самое главное — не потеряна моя интеллектуальная платформа. Я повторила все свои монологи, стихи, которые знаю, я все помню, и это конечно очень радует. Я больше всего боялась стать таким овощем, обузой для близких. Нет, слава Богу. И движения не потеряны, а с речью ничего не произошло».