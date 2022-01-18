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1 час назад

«Боялась стать овощем»: Проклова рассказала о последствиях инсульта

10 января артистку госпитализировали в одну из московских больниц. Неделю спустя Елена Проклова рассказала ведущему шоу «Пусть говорят» по телефону о своем восстановлении после инсульта:

«Я уже встаю и стараюсь сделать какую-то зарядку и стараюсь сидеть много, но самое главное — не потеряна моя интеллектуальная платформа. Я повторила все свои монологи, стихи, которые знаю, я все помню, и это конечно очень радует. Я больше всего боялась стать таким овощем, обузой для близких. Нет, слава Богу. И движения не потеряны, а с речью ничего не произошло».

Пока актриса находится в отделении интенсивной терапии. После ее ждут в палатах реабилитационного отделения. За состоянием Елены планируют наблюдать в течение нескольких недель. Но артистка восприняла эту новость с оптимизмом.

«У них здесь собрано огромное количество тренажеров, много программ. Хорошо быть артисткой, все тебя любят и стараются помочь. Все ждут тебя на сцене. Могу сказать, что счастлива, что все это произошло и я увидела, как много людей, которые обо мне думают и заботятся», — делится в беседе с журналистом Елена.

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Звёзды,Видео,Елена Проклова,Алексей Воробьев,
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