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2 часа назад

"Олег готовился уйти из семьи": друг Прокловой о ее романе с Янковским

Фотограф Валерий Плотников и друг Елены Прокловой рассказал о ее романе с Олегом Янковским. Об этом сообщает ИД "Собеседник".

"Олег готовился уйти из семьи": друг Прокловой о ее романе с Янковским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Плотников рассказал, что Прокловой всегда везло с мужчинами, в том числе и с Олегом Янковским, хоть он и был занят. При этом, фотограф отметил, что актер был готов уйти из семьи к Прокловой, но она его остановила.

"Там было очень серьезное чувство. Все было на грани того, что Олег был готов уйти из семьи. А если учесть семейные ценности и традиции рода Янковских и уважительное отношение к браку в их семье, можно только догадываться, насколько это было серьезно. Это должно было быть большое безумие. И, собственно, это Лена его остановила, буквально затолкала его обратно в семью, что было для нее, конечно, непросто. Это была действительно жертва с ее стороны", — поведал друг актрисы.

Плотников опроверг роман актрисы и Андрея Миронова, несмотря на то, что слухи об их отношениях ходили уже во времена Советского Союза.

Ранее стали известны подробности госпитализации Елены Прокловой.

Звёзды,Валерий Плотников,Олег Янковский,Елена Проклова,Андрей Миронов,
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