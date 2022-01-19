"Олег готовился уйти из семьи": друг Прокловой о ее романе с Янковским

"Там было очень серьезное чувство. Все было на грани того, что Олег был готов уйти из семьи. А если учесть семейные ценности и традиции рода Янковских и уважительное отношение к браку в их семье, можно только догадываться, насколько это было серьезно. Это должно было быть большое безумие. И, собственно, это Лена его остановила, буквально затолкала его обратно в семью, что было для нее, конечно, непросто. Это была действительно жертва с ее стороны", — поведал друг актрисы.