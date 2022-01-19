"Олег готовился уйти из семьи": друг Прокловой о ее романе с Янковским

Фотограф Валерий Плотников и друг Елены Прокловой рассказал о ее романе с Олегом Янковским. Об этом сообщает ИД "Собеседник".
Плотников рассказал, что Прокловой всегда везло с мужчинами, в том числе и с Олегом Янковским, хоть он и был занят. При этом, фотограф отметил, что актер был готов уйти из семьи к Прокловой, но она его остановила.
"Там было очень серьезное чувство. Все было на грани того, что Олег был готов уйти из семьи. А если учесть семейные ценности и традиции рода Янковских и уважительное отношение к браку в их семье, можно только догадываться, насколько это было серьезно. Это должно было быть большое безумие. И, собственно, это Лена его остановила, буквально затолкала его обратно в семью, что было для нее, конечно, непросто. Это была действительно жертва с ее стороны", — поведал друг актрисы.
Плотников опроверг роман актрисы и Андрея Миронова, несмотря на то, что слухи об их отношениях ходили уже во времена Советского Союза.