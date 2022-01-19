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1 час назад

Агата Муцениеце раскрыла суммы своих заработков и трат

Актриса Агата Муцениеце рассказала о суммах своих заработков и трат.

Муцениеце раскрыла суммы своих заработков
Фото: @agataagata@agataagata

Оказывается, девушка может потратить за неделю миллион рублей, но остается спокойной о своем будущем, только если на ее счету хранится не менее пяти миллионов рублей.

По словам Муцениеце, она не знает точную сумму своих доходов, потому как не привыкла считать деньги.

"Один съемочный день у меня стоит 100 тысяч рублей. Это 12 часов, но бывают и переработки, которые оплачиваются отдельно. За пост в Instagram я беру 300 тысяч, а за сторис — 200 тысяч. Рекламная интеграция на YouTube стоит порядка 500 тысяч", — рассказала актриса в интервью каналу SharesPro.

По словам звезды, ее запросы по отношению к будущему избраннику кому-то могут показаться высокими. Для Агаты важно, чтобы ее партнер зарабатывал больше нее, но при этом она не исключает, что может влюбиться и в "босяка" и обеспечивать его до конца жизни.

Ранее мы писали о том, сколько зарабатывает продюсер Яна Рудковская.

Звёзды,Агата Муцениеце,Яна Рудковская,
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