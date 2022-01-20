Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+2° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
2 часа назад

Отца Бритни Спирс будут судить из-за слежки за певицей

Джейми Спирс, отец всемирно известной певицы Бритни Спирс, предстанет перед судом из-за слежки за дочерью. Об этом сообщает издание Deadline.

Отца Бритни Спирс будут судить из-за слежки за певицей
Фото: @britneyspears@britneyspears

Судебное разбирательство по этому делу начнется 27 июля

«Во время своего опекунства мистер Спирс использовал свою роль, чтобы обогатить себя и тех, кто ему близок. Он часто делал это за счет и вопреки интересам дочери, активы, благополучие и интересы которой он должен защищать», — заявил в Верховном суде Лос-Анджелеса бывший агент ФБР, нанятый адвокатом певицы.

Сообщается, что отец Бритни Спирс потратил на свое кулинарное шоу 6,3 миллиона долларов, принадлежавших его дочери. Об этом сообщила Шерин Эбади, заместитель управляющего директора Kroll Associates Inc. (международная компания, специализирующаяся на корпоративных расследованиях).

При этом утверждается, что Джейми Спирс пользовался услугами охранной фирмы Black Box для незаконной слежки за певицей.

Бритни Спирс находилась под детской опекой отца на протяжении 13 лет. Все деньги, которые она зарабатывала, находились под контролем Джейми Спирса. При этом он контролировал и творческие, и личные вопросы дочери. Суд США прекратил многолетнее опекунство над певицей только 13 ноября 2021 года.

Ранее мы писали о том, что рассказала сестра певицы.

Звёзды,Джейми Спирс,Бритни Спирс,ФБР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители