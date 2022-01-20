Отца Бритни Спирс будут судить из-за слежки за певицей

«Во время своего опекунства мистер Спирс использовал свою роль, чтобы обогатить себя и тех, кто ему близок. Он часто делал это за счет и вопреки интересам дочери, активы, благополучие и интересы которой он должен защищать», — заявил в Верховном суде Лос-Анджелеса бывший агент ФБР, нанятый адвокатом певицы.