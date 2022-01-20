Отца Бритни Спирс будут судить из-за слежки за певицей

Джейми Спирс, отец всемирно известной певицы Бритни Спирс, предстанет перед судом из-за слежки за дочерью. Об этом сообщает издание Deadline.
Судебное разбирательство по этому делу начнется 27 июля
«Во время своего опекунства мистер Спирс использовал свою роль, чтобы обогатить себя и тех, кто ему близок. Он часто делал это за счет и вопреки интересам дочери, активы, благополучие и интересы которой он должен защищать», — заявил в Верховном суде Лос-Анджелеса бывший агент ФБР, нанятый адвокатом певицы.
Сообщается, что отец Бритни Спирс потратил на свое кулинарное шоу 6,3 миллиона долларов, принадлежавших его дочери. Об этом сообщила Шерин Эбади, заместитель управляющего директора Kroll Associates Inc. (международная компания, специализирующаяся на корпоративных расследованиях).
При этом утверждается, что Джейми Спирс пользовался услугами охранной фирмы Black Box для незаконной слежки за певицей.
Бритни Спирс находилась под детской опекой отца на протяжении 13 лет. Все деньги, которые она зарабатывала, находились под контролем Джейми Спирса. При этом он контролировал и творческие, и личные вопросы дочери. Суд США прекратил многолетнее опекунство над певицей только 13 ноября 2021 года.
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