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39 минут назад

Любовь Толкалина рассказала о насилии, которое пережила в детстве

Актриса театра и кино Любовь Толкалина призналась, что в детстве стала жертвой сексуального насилия. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Любовь Толкалина рассказала о насилии, которое пережила в детстве
Фото: @tolkalinaliuba@tolkalinaliuba

Знаменитость анонсировала проект "Бег улиток", в котором приняла участие. Актриса объяснила, что он сыграл важную роль в ее жизни.

«Мы сделали красивый, честный, сильный, темный, классный и по-хорошему страшный сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов, о том, что скрыто от посторонних ушей — что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие. Память. Как она бережет травмированное сознание, чтобы человек мог жить дальше», — рассказала Толкалина.

Также Любовь подчеркнула, что для нее эта кинокартина стала особенной, так как она смогла попробовать новое в плане актерского мастерства.

«Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во-вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной», — призналась актриса.

До этого мы рассказывали о том, как Кристина Асмус столкнулась с насилием.

Звёзды,Любовь Толкалина,Кристина Асмус,
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