Любовь Толкалина рассказала о насилии, которое пережила в детстве

Актриса театра и кино Любовь Толкалина призналась, что в детстве стала жертвой сексуального насилия. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Знаменитость анонсировала проект "Бег улиток", в котором приняла участие. Актриса объяснила, что он сыграл важную роль в ее жизни.
«Мы сделали красивый, честный, сильный, темный, классный и по-хорошему страшный сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов, о том, что скрыто от посторонних ушей — что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие. Память. Как она бережет травмированное сознание, чтобы человек мог жить дальше», — рассказала Толкалина.
Также Любовь подчеркнула, что для нее эта кинокартина стала особенной, так как она смогла попробовать новое в плане актерского мастерства.
«Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во-вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной», — призналась актриса.
До этого мы рассказывали о том, как Кристина Асмус столкнулась с насилием.