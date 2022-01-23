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36 минут назад

Хлебникова рассказала о состоянии своего лица после пожара

В конце 2021 года певица Марина Хлебникова пострадала во время пожара в собственной квартире. Артистку выписали из больницы, и она впервые рассказала о состоянии своего лица после произошедшего. Хлебникова вышла на связь со студией программы "Прямой эфир" канала "Россия 1".

Хлебникова рассказала о состоянии своего лица после пожара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке! С квартирой все решим. Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!"

— сообщила звезда.

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Звёзды,Марина Хлебникова,
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