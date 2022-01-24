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1 час назад

Дочь Меладзе высказалась о Брежневой

Дочь Константина Меладзе Лия рассказала о своих отношениях с отцом и его новой супругой Верой Брежневой. Подробностями она поделилась во время презентации нового сезона украинского шоу "Голос" на канале "1+1".

Дочь Меладзе высказалась о Брежневой
Фото: @ververa@ververa

По словам 17-летней девушки, она регулярно общается с отцом в социальных сетях и по телефону:

"Когда он в Киеве, мы всегда вместе проводим время. Желательно, каждый вечер я к нему приезжаю".

Однако с Верой Брежневой она не поддерживает никакие взаимоотношения:

"Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой", — сказала Лия Меладзе.

Напомним, что Константин Меладзе оставил жену Яну Сумм и троих детей в Киеве и переехал жить в Москву, женившись на Вере Брежневой.

Ранее МакSим отсудила у экс-супруга право жить с дочерью.

Звёзды,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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