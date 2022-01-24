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1 час назад

Названа причина побега Шукшиной из пансионата для престарелых

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно покинула пансионат для пожилых людей. О причинах побега рассказала "МК" ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Названа причина побега Шукшиной из пансионата для престарелых
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, артистка услышала заявление Бари Алибасова – младшего, что он хочет «помочь» ей и оформить над ней опекунство, вступив в брак.

«Разволновалась, расстроилась. Прервала отдых и лечение. "В ужасе бежала из-под венца" — это было так. Между семьями Алибасовых и Шукшиных своеобразные отношения. Поэтому в семье Лидии Николаевны вряд ли ждут с распростертыми объятиями такого "женишка", как Бари-младший. Вот такая история про Ромео и Джульетту, только наоборот», — объяснила Вербицкая-Линник.

Адвокат отметила, что Федосееву-Шукшину отправляли в пансионат временно, так как одна из дочерей, которая ухаживала за ней, заболела.

Ранее Проклова рассказала о состоянии после инсульта.

Звёзды,Лидия Федосеева-шукшина,Бари Алибасов,
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