Названа причина побега Шукшиной из пансионата для престарелых

«Разволновалась, расстроилась. Прервала отдых и лечение. "В ужасе бежала из-под венца" — это было так. Между семьями Алибасовых и Шукшиных своеобразные отношения. Поэтому в семье Лидии Николаевны вряд ли ждут с распростертыми объятиями такого "женишка", как Бари-младший. Вот такая история про Ромео и Джульетту, только наоборот», — объяснила Вербицкая-Линник.