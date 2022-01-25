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1 час назад

Саша Дони подтвердила, что рассталась с Тимати

Летом этого года модель Саша Дони неожиданно стала популярной. Девушку постоянно видели в компании рэпера Тимати. Влюбленные вместе отдыхали в Греции, а после ездили на Мальдивы. Какое-то время Саша гостила у музыканта в Москве, это спровоцировало слухи о новом романе.

Но к зиме чувства влюбленных охладели. А позже Саша подтвердила, что рассталась с рэпером. На прямой вопрос о том, встречается ли она с Тимати, девушка ответила отрицательно.

Хейтеры были уверены, что девушка заключила с рэпером пиар-контракт, благодаря которому должна была раскрутить социальные сети. Это и произошло, в Instagram на нее подписались десятки тысяч человек.

Сейчас рэпер увлекся брюнеткой по имени Валентина. Парочка вместе отдыхала в Колумбии, хотя и не афишировала данный факт. Многие подписчики, считают, что она похожа на Анастисую Решетову, бывшую Тимати.

У Саши Дони тоже все хорошо, она не устает хвастаться роскошными подарками от тайного поклонника. Недавно мужчина преподнес ей украшения на сумму около двух миллионов рублей.

До этого мы рассказывали про самые скандальные расставания звезд в 2021 году.

Звёзды,Видео,Тимати,
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