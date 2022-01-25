Саша Дони подтвердила, что рассталась с Тимати

Летом этого года модель Саша Дони неожиданно стала популярной. Девушку постоянно видели в компании рэпера Тимати. Влюбленные вместе отдыхали в Греции, а после ездили на Мальдивы. Какое-то время Саша гостила у музыканта в Москве, это спровоцировало слухи о новом романе.

Но к зиме чувства влюбленных охладели. А позже Саша подтвердила, что рассталась с рэпером. На прямой вопрос о том, встречается ли она с Тимати, девушка ответила отрицательно.

Хейтеры были уверены, что девушка заключила с рэпером пиар-контракт, благодаря которому должна была раскрутить социальные сети. Это и произошло, в Instagram на нее подписались десятки тысяч человек.

Сейчас рэпер увлекся брюнеткой по имени Валентина. Парочка вместе отдыхала в Колумбии, хотя и не афишировала данный факт. Многие подписчики, считают, что она похожа на Анастисую Решетову, бывшую Тимати.

У Саши Дони тоже все хорошо, она не устает хвастаться роскошными подарками от тайного поклонника. Недавно мужчина преподнес ей украшения на сумму около двух миллионов рублей.