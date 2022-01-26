“Нас настигло еще одно испытание”: вдова Градского заговорила

“Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло еще одно испытание - нападение. Судьбе угодно было сохранить главное - жизнь и здоровье наших детей, мы сейчас вместе. По остальным вопросам - уверена, что следствие разберется и виновные понесут наказание. Я не могу вдаваться в детали - обещала не разглашать информацию. Сейчас передо мной стоит главная задача - сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать наших детей. Я сделаю для этого все”