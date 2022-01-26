Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-5° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
2 часа назад

“Нас настигло еще одно испытание”: вдова Градского заговорила

Вдова Градского Марина Коташенко впервые заговорила после смерти мужа и ограбления. Женщина решила публично высказаться после всех проблем, которые произошли в ее семье. Об этом сообщает “Московский комсомолец”.

Она назвала смерть Градского потерей не только для культуры, но и подчеркнула, что потеряла супруга и друга, а ее дети лишились отца. Она также обозначила, что пытается сохранить добрую память о своем покойном муже.

“Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло еще одно испытание - нападение. Судьбе угодно было сохранить главное - жизнь и здоровье наших детей, мы сейчас вместе. По остальным вопросам - уверена, что следствие разберется и виновные понесут наказание. Я не могу вдаваться в детали - обещала не разглашать информацию. Сейчас передо мной стоит главная задача - сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать наших детей. Я сделаю для этого все”

Коташенко также высказалась относительно распределения наследства Градского, которое вызвало серьезные обсуждения. Она отметила, что вопросы по этому поводу решаются профессионалами и все проходит спокойно.

“У всех нас, его близких людей, вызывает досаду, недоразумение и горечь то, что имя Александра Борисовича все чаще звучит в скандальных хрониках. Выливаются потоки грязи, смакуются факты, даже близко не соответствующие действительности, выворачивается грязное белье - все это отбрасывает тень на имя Мастера, так много сделавшего для отечественной культуры”

Ранее друг Градского Андрей Караулов высказал мнение о том, что его вдова не получит наследство музыканта.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители