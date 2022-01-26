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1 час назад

Дочь султана Брунея неделю выходила замуж

36-летняя принцесса Фадзилла, дочь султана Брунея Хассанала Болкиаха закончила выходить замуж. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дочь султана Брунея неделю выходила замуж
Фото: @tmski@tmski

Свадьба продолжалась более недели и началась она 16 января с благословения султана. Завершилась она 23 января в королевском дворце. В честь церемонии был запущен салют из 17 залпов. Жених и невеста появились на публике в похожих нарядах из белой и серебряной парчи, украшенных бриллиантами. Главной загадкой церемонии остался супруг принцессы. Его зовут Аванг Абдулла Набил Махмуд Аль-Хашими, но о нем неизвестно ничего, за исключением того, что местный таблоид назвал его “красивым иностранцем”.

Фадзилла — девятая из двенадцати детей султана. Она родилась в его втором браке с Мариам Абдул Азиз, сейчас родители девушки в разводе. Она закончила Кингстонский университет в Лондоне, а сейчас занимается благотворительностью и выступает в качестве капитана команды Брунея по нетболу.

Ранее мачеха Виторгана рассказала, почему его не было на свадьбе отца.

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