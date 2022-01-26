Дочь султана Брунея неделю выходила замуж

Свадьба продолжалась более недели и началась она 16 января с благословения султана. Завершилась она 23 января в королевском дворце. В честь церемонии был запущен салют из 17 залпов. Жених и невеста появились на публике в похожих нарядах из белой и серебряной парчи, украшенных бриллиантами. Главной загадкой церемонии остался супруг принцессы. Его зовут Аванг Абдулла Набил Махмуд Аль-Хашими, но о нем неизвестно ничего, за исключением того, что местный таблоид назвал его “красивым иностранцем”.