Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-2° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
2 часа назад

Дочери Доренко хотят лишить наследства его вдову

Старшие дочери журналиста Сергея Доренко, погибшего в 2019 году, хотят лишить наследства его вдову Юлию Доренко и ее двоих детей. Об этом сообщает Пятый канал.

Дочери Доренко хотят лишить наследства его вдову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что журналист оставил своей второй супруге и дочерям дома в Подмосковье, элитную московскую квартиру с видом на Кремль и счета в банках. Старшим детям Доренко, Екатерине и Ксении, не понравилось такое решение. Они обратились в суд, заявив, что подпись отца в завещание подделана. Дело длилось полтора года и было проиграно. В Центре судебной экспертизы при Министерстве юстиций подтвердили подлинность документа.

В январе этого года дочь Доренко Ксения начала оспаривать в суде завещание матери журналиста, которая решила отдать имущество своей 11-летней внучке Варваре.

«Истец считает, что Татьяна Ивановна была недееспособна в момент подписания завещания», — сообщили изданию StarHit.ru в пресс-службе суда.

Первое заседание состоится в середине февраля.

Ранее вдова Градского Марина Коташенко впервые заговорила после смерти мужа.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители