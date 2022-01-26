Дочери Доренко хотят лишить наследства его вдову

Старшие дочери журналиста Сергея Доренко , погибшего в 2019 году, хотят лишить наследства его вдову Юлию Доренко и ее двоих детей. Об этом сообщает Пятый канал.

Известно, что журналист оставил своей второй супруге и дочерям дома в Подмосковье, элитную московскую квартиру с видом на Кремль и счета в банках. Старшим детям Доренко, Екатерине и Ксении, не понравилось такое решение. Они обратились в суд, заявив, что подпись отца в завещание подделана. Дело длилось полтора года и было проиграно. В Центре судебной экспертизы при Министерстве юстиций подтвердили подлинность документа.