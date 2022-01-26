"Ему плевать": домработница Эдиты Пьехи — об отношении внука к певице

«Стас у нее не был три года. Не звонит уже года два. Он ничего не знает об Эдите Станиславовне. Это его не очень украшает. Ему плевать на бабушку. Только и знает петь ее песни и интервью дурацкие давать», — заявила Нина Чувашова.