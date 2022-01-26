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1 час назад

"Ему плевать": домработница Эдиты Пьехи — об отношении внука к певице

Домработница Эдиты Пьехи Нина Чувашова рассказала о отношениях певицы с внуком. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

"Ему плевать": домработница Эдиты Пьехи — об отношении внука к певице
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам женщины, в последнее время артистка ведет спокойный образ жизни обычной пенсионерки. В основном Эдита Пьеха находится дома под Санкт-Петербургом и выходит на прогулки по окрестностям. С самочувствием у нее все хорошо.

Однако взаимоотношения с внуком не лучшие. Как рассказала домработница певицы, Стас Пьеха не был у бабушки уже три года:

«Стас у нее не был три года. Не звонит уже года два. Он ничего не знает об Эдите Станиславовне. Это его не очень украшает. Ему плевать на бабушку. Только и знает петь ее песни и интервью дурацкие давать», — заявила Нина Чувашова.

Ранее стало известно, что дочери Доренко хотят лишить наследства его вдову.

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