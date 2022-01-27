Стало известно, сколько зарабатывает Макеева

Личная жизнь актрисы Анастасии Макеевой вот уже длительной время находится под прицелом фотокамер и поклонников.

В прошлом году она вышла замуж за Романа Малькова, которого представляет бизнесменом. Правда, есть основания полагать, что деньги в дом приносит по большей части сама артистка.

Как пишет "Пятый канал", по предварительным оценкам экспертов, сумма ее ежемесячного дохода составляет порядка 11 миллионов рублей.

Впрочем, на это звезде есть, что ответить:

"Вы видели мой график? Я работаю как лошадь! Я сплю по три часа в сутки".

Макеева активно выступает в театре, работает на корпоративах, а помимо актерской деятельности занимается продвижением собственного косметического бренда, арендой недвижимости в Турции и запуском своей линии одежды.