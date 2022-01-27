Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
-9° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
36 минут назад

Стало известно, сколько зарабатывает Макеева

Личная жизнь актрисы Анастасии Макеевой вот уже длительной время находится под прицелом фотокамер и поклонников.

Стало известно, сколько зарабатывает Макеева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В прошлом году она вышла замуж за Романа Малькова, которого представляет бизнесменом. Правда, есть основания полагать, что деньги в дом приносит по большей части сама артистка.

Как пишет "Пятый канал", по предварительным оценкам экспертов, сумма ее ежемесячного дохода составляет порядка 11 миллионов рублей.

Впрочем, на это звезде есть, что ответить:

"Вы видели мой график? Я работаю как лошадь! Я сплю по три часа в сутки".

Макеева активно выступает в театре, работает на корпоративах, а помимо актерской деятельности занимается продвижением собственного косметического бренда, арендой недвижимости в Турции и запуском своей линии одежды.

Ранее мы писали, что Зарубина озвучила зарплату Малинина.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители