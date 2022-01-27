Бирюкова — о Климовой: "Нам нечего делить"

Актриса Елена Бирюкова рассказала о своих взаимоотношениях с экс-супругой своего мужа Екатериной Климовой. Долгое время публика считала, что Бирюкова увела Илью Хорошилова у коллеги по цеху, но это не так: пара познакомилась уже после развода с Екатериной, и, кстати, благодаря ей.