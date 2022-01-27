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1 час назад

Бирюкова о взаимоотношениях с Климовой: "Нам нечего делить"

Актриса Елена Бирюкова рассказала о своих взаимоотношениях с экс-супругой своего мужа Екатериной Климовой. Долгое время публика считала, что Бирюкова увела Илью Хорошилова у коллеги по цеху, но это не так: пара познакомилась уже после развода с Екатериной, и, кстати, благодаря ей.

Бирюкова — о Климовой: "Нам нечего делить"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Звезда сериала "Саша + Маша" дала большое интервью журналу Passion, где рассказала, как на самом деле они общаются с экс-супругой Хорошилова.

"С Катей мы дружим. Почему бы нам не дружить? Мы играли в одном спектакле, мы вместе отмечаем праздники. Кстати, я общаюсь с женой и своего бывшего первого мужа. Нам нечего делить".

Ранее мы писали, что актриса Ольга Кабо раскрыла причины развода с мужем.

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