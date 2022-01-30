Что стало с истребительницей вампиров Баффи

Наиболее известная роль американской актрисы Сары Мишель Геллар — Баффи Энн Саммерс в сериале “Баффи — истребительница вампиров”. Он с успехом шел в течение шести лет (1997-2003). Удивительно, но 20 января любимой героине подросткового сериала исполнился бы 41 год. Читайте в новом материале “Рамблера”: как сложилась жизнь знаменитой блондинки.

Актриса на заре своей карьеры снималась в основном в молодежных триллерах (“Я знаю, что вы сделали прошлым летом”, “Крик 2”, “Проклятие”). Роль Баффи принесла Саре Геллар не только популярность у телеаудитории, но и новые предложения от кастинг-менеджеров. Амплуа актрисы значительно расширилось. Кинокритики чаще всего отмечают работу Сары в таких фильмах, как “Жестокие игры” Роджера Камбла, “Воздух, которым я дышу” Джихо Ли, “Вероника решает умереть” Эмили Янг; в сериале “Двойник”.

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Сейчас Саре 44 года. И хотя ее родители развелись, когда она была еще ребенком, звезда смогла создать крепкую семью. Ее браку с Фредди Принцем-младшим почти 20 лет.

“Я считал, что она очень худенькая, и мне хотелось ее накормить, готовить для нее. Потому что это принято в моей семье”, – рассказал о начале отношений Фредди в одном из интервью.

Супруги воспитывают двух детей. Их лиц актриса не показывает, поскольку Шарлотта (13), и Рокки (10) приблизились к подростковому возрасту. А в ее инстаграм-аккаунте есть лишь архивные снимки, где дети звезды были младенцами. Сара поделилась, что показала дочери и сыну сериал о Баффи только пару лет назад. По словам актрисы, им очень понравилось видеть маму в таком необычном амплуа.

Сара Геллар легко расправлялась с вампирами в сериале. Но в жизни, по признанию самой актрисы, она обходит кладбища стороной и до безумия боится быть похороненной заживо. Но сниматься в перезапуске культового сериала Сара отказалась бы по другой причине. Актриса считает, что уже “старовата” для роли Баффи. Тем более, что чудовища, с которыми боролась ее героиня, “были метафорой ужасов юности”. А этот период жизни точно остался позади.

Актриса дружит со спортом с раннего детства: коньки, водные лыжи, тхэквондо. Несмотря на свой возраст Сара выглядит просто потрясающе. И не боится экспериментов. В начале пандемии актриса устроила парикмахерскую на дому и кардинально поменяла цвет волос – на нежно-розовый – о чем рассказала в своем инстаграм-аккаунте. Сара оставалась на связи с подписчиками в те нелегкие дни. Она записывала ролики с “карантинными советами” о том, как провести время дома на самоизоляции.

Также на карантине Сара с коллегой по фильму “Жестокие игры” Сельмой Блэр сняла шуточный ролик, в котором повторила свой культовый поцелуй. Когда-то за этот интимный эпизод актрисы удостоились премии MTV Movie & TV Awards.Сара и Сельма, учитывая современные реалии, дистанцировались во время поцелуя. Когда их губы соприкоснулись, оказалось, что между актрисами стекло. Ролик опубликован в Твиттере.