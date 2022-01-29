"Работы нет": Винокур жалуется на безденежье

Юморист в беседе с изданием "Стархит" признался, что, как и многие артисты, оказался в непростом финансовом положении.

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Несмотря на то, что Винокур живет в шикарном особняке в элитном поселке, где недвижимость за миллионы долларов могут позволить приобрести себе только очень состоятельные люди, артист жалуется на нехватку денег. Виной тому, по словам юмориста, отсутствие концертов. Артист называет виновником простоя в творческой деятельности пандемию коронавируса.

Как отмечает Винокур, даже в предновогодний период, когда обычно артисты неплохо зарабатывают, остро ощущал нехватку корпоративов и концертов.

Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов,

— признался Винокур.

Эта ситуация оказалась непростой как для самого артиста, так и для участников его творческого коллектива: привычных доходов не стало.