"Почему девушки должны любить бедных?": Гузеева провоцирует зрителей

Телеведущая в эфире программы “Давай поженимся” резко высказалась по поводу любви современных красивых девушек к богатым мужчинам.

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В студию известной программы пришел новый герой Давид, успешный бизнесмен, специалист в IT-технологиях. Мужчина, сумевший сколотить неплохое состояние и в течение последних восьми лет проживающий в Майами, признался, что опасается вступать в отношения, поскольку считает, что девушек привлекает не столько он сам, сколько его деньги.

Есть страх, что со мной будут из-за статуса, из-за американского паспорта, из-за денег,

— сказал Давид, отметив, что однажды уже “обжегся” с девушкой, которая встречалась с ним лишь из-за денег, и повторять ошибку ему очень не хочется.

Гузеева, выслушав Давида, заявила, что считает его весьма привлекательным мужчиной с хорошими манерами и умением подать себя. И призналась, что вовсе не видит ничего плохого в том, что девушки выбирают себе богатых женихов. При этом отметила, что и самому Давиду на этот счет переживать вовсе не стоит.

Вы же не переживаете, что вас могут полюбить за ваши голубые глаза, за то, что вы хорошо сложены. Тогда не переживайте, что у вас есть деньги! Это ваша заслуга, это ваш труд. Если вас отчасти и за это полюбят — это неплохо,

— заявила телеведущая, и прибавила:

А почему красивые девушки должны любить бедных? А за что их любить?

Последняя фраза Гузеевой вызвала бурю эмоций у зрителей. В Сети тотчас начались обсуждения, должны ли играть роль деньги в отношениях между людьми и правильно ли “любить за деньги”.