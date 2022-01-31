Толкалина пожаловалась на мужскую навязчивость

Актриса Любовь Толкалина в свои 43 года выглядит прекрасно и пользуется популярностью у противоположного пола. Но иногда мужское внимание становится слишком назойливым. В новом интервью для Hello! звезда рассказала, какие мужчины ее по-настоящему пугают.
"Иногда начинаю бояться, когда некоторые мужчины приходят на все спектакли подряд, дарят цветы, предлагают деньги за свидания, какие-то баснословные суммы предлагают, чтобы со мной поужинать, причем не только в Москве! Бог его знает, что у этого человека в голове происходит, но, может быть, это кому-то так необходимо, что может даже спасти жизнь",
- поделилась Толкалина.
"Я себе не могу представить, с кем бы я хотела так поужинать. Есть люди, с которыми хотела бы поговорить, но поговорить же можно и без денег".
Ранее мы писали, что Любовь Толкалина рассказала о насилии, которое пережила в детстве.