"Быть непохожей — это грех, который не прощает ни одно общество"

Телеведущая и светская дива Ксения Собчак отреагировала на негативные комментарии подписчиков, которые появились после выхода в эфир эпизода с ее участием в шоу "Вечерний Ургант". Свое мнение она выразила в Instagram.
Она отметила, что ее часто спрашивают, как она справляется с потоком негатива в ее адрес.
"Так вот, я не справляюсь , мне правда плевать. Я твердо знаю, что быть непохожей на других это грех, который не прощает ни одно общество",
- отметила Собчак (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - Прим. ред.).
"Людям абсолютно плевать на тебя. Когда они пишут что-то , как им кажется, неприятное для тебя, они просто пытаются поднять свою самооценку за твой счет. То есть решают свои проблемы, до тебя нет никому никакого дела".
Ранее мы писали, что Собчак заступилась за Блиновскую после скандального интервью.