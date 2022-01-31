Дочь Началовой показала одно из последних фото с матерью

Дочь певицы Юлии Началовой опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с матерью в честь дня ее рождения. 31 января артистке исполнился бы 41 год.

Фото: @veraldonina @veraldonina

«Мам, с днем рождения», — написала девушка под снимком с певицей.

На фотографии Юлия Началова целует свою единственную дочь. Судя по возрасту Веры Алдониной, этот снимок стал одним из последних в жизни певицы. Когда артистка умерла, девочке было 12 лет.

@veraldonina