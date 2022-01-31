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50 минут назад

Певица Рианна беременна

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky скоро станут родителями. Об этом сообщает The Sun.

Певица Рианна беременна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Слухи о беременности знаменитости ходили с ноября 2021 года. Однако Рианна их опровергала. Теперь же в интернете появились снимки с фотосессии пары, на которых певица показала округлившийся живот.

Это будет первенец для 33-летней Рианны. Имя и пол ребенка пока неизвестны.

Рианна и A$AP Rocky дружили больше десяти лет. Свой роман пара подтвердила в 2021 году. До рэпера певица несколько лет встречалась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.

«Боже, я думала, это никогда не произойдет. Я очень тронута»; «Рада за нее»; «Она королева», — отреагировали на новость пользователи соцсетей.

Ранее сестра Майкла Джексона заявила о его издевательствах.

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