Певица Рианна беременна

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky скоро станут родителями. Об этом сообщает The Sun.

Слухи о беременности знаменитости ходили с ноября 2021 года. Однако Рианна их опровергала. Теперь же в интернете появились снимки с фотосессии пары, на которых певица показала округлившийся живот.

Это будет первенец для 33-летней Рианны. Имя и пол ребенка пока неизвестны.

Рианна и A$AP Rocky дружили больше десяти лет. Свой роман пара подтвердила в 2021 году. До рэпера певица несколько лет встречалась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.