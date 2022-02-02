"Ты во что выродился?": Виторган напал на Шнурова

Актер Максим Виторган сделал выпад в сторону лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова после того, как он иронично высказался о сыне Собчак и Виторган в новой песне. Свою речь он опубликовал в Instagram.
Шнуров выпустил новый трек, в котором были строчки относительно того, что сын Собчак, Платон, на самом деле не от Виторгана: "И ничего такого — наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган".
Собчак ответила музыканту, но и отец не смог оставить этот конфликт без внимания. Он вспомнил, как в начале карьеры Шнуров выступал на дне рождении телеведущей для того, чтобы найти клиентов. Он также напомнил об их давнем знакомстве и добавил, что недоумевает, почему артист высказывается относительно маленького мальчика.
"Шнуров, ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой или нет? Ты серьезно, чувак? Мы с тобой знакомы 20 лет или около того, я видел тебя в разных состояниях. Помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там было много потенциальных покупателей твоего марафона под названием «Ленинград — лучший корпоратив». Бывает, я все понимаю. Ксюша сказала, ты ответил, ты сказал — ответила она. Ты же был хулиганом нашего времени, ты во что выродился вообще? Постарайся стареть хоть с достоинством, хулиган на подсосе. Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: "Дядя Шнурик, ты дурак?"
У самого Шнурова в личной жизни все хорошо. В январе этого года появилась новость о том, что он станет отцом в четвертый раз.