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4 часа назад

"Обретает признаки дегенерации": Богомолов ответил Шнурову

Супруг Ксении Собчак Константин Богомолов не остался в стороне от ее конфликта со Шнуровым и тоже решил высказаться по этому поводу. Свои рассуждения по ситуации он опубликовал в Instagram.

Богомолов в свойственной ему манере сравнил Шнурова с Шариковым и подчеркнул то, что выпускать оскорбительные песни могут только артисты недалекого ума.

"Я вообще не смотрю на случай Шнурова как на человеческую ситуацию. Мы в лице Шнурова имеем уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова. Когда то созданный из неизвестного животного, путём пересадки гипофиза, он превратился усилием неведомого питерского мага в человека, а став человеком испытал позыв к творчеству как высшему проявлению человеческой природы. Лай обратился в пение, что многое объясняет в мелодике и ритмике Группировки. Но то ли законы биологии неотменимы, то ли гипофиз был внезапно удалён, - неизвестно - однако пение снова обращается в лай, а лицо обретает признаки дегенерации"

Он также предложил не обращать внимания на выпады артиста. По его мнению, дальше будет только хуже.

"Давайте смотреть на это не осуждая, не возмущаясь, а научно, не призывая несчастное животное сохранить человеческий облик, а просто фиксируя в тетрадки, как будет расти на лице шерсть, как будет распадаться речь и наконец как забудет наш герой, на чем носят очки"

Ранее о конфликте Шнурова и Собчак высказался Максим Виторган. Он отметил, что Шнуров начинал свою карьеру на выступлениях во время празднования дня рождения Собчак.

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