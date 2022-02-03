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35 минут назад

Дэвид Бекхэм раскрыл секрет диеты своей жены Виктории

Футболист Дэвид Бекхэм и его жена дизайнер одежды Виктория считаются одной из самых стильных пар мирового шоу-бизнеса. На протяжении многих лет Виктория выглядит сногсшибательно, ее можно смело назвать иконой стиля, а что до фигуры, то она не меняется уже много лет.

Дэвид Бекхэм раскрыл секрет стройности своей жены
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Многих интересует вопрос, как Виктории удается сохранить свое тело в прекрасной физической форме.

Ее супруг рассказал несколько секретов Виктории. Он отметил, что Виктория очень рано просыпается и первым делом отправляется делать зарядку. Затем возвращается к рабочим вопросам и снова идет уже на полноценную тренировку. По вечерам она предпочитает плавать в бассейне или заниматься йогой. Также Виктория бегает не менее двух километров ежедневно.

Также она на протяжении многих лет ест на ужин исключительно рыбу с овощами, приготовленную на пару. Виктория никогда не отходит от своей системы питания, а однажды поделилась тем, что не получает удовольствия от еды и питается только из-за этого, что этого требует организм.

Ранее мы писали, что диетолог рассказала, как приготовить безвредный бутерброд.

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