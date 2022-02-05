Что стало со звездой 80-х Настасьей Кински

Немецкая актриса Настасья Кински прославилась благодаря ролям в фильмах «Люди-кошки» Пола Шредера, «Париж, Техас» Вима Вендерса, «Тэсс» Романа Полански. Кроме того, она сыграла в экранизациях русской классики: картинах по роману «Униженные и оскорбленных» Достоевского и повести «Вешние воды» Тургенева, и в ленте «Возлюбленные Марии» Андрея Кончаловского.

1/7 Немецкая актриса Настасья Кински прославилась благодаря ролям в фильмах «Люди-кошки» Пола Шредера. Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Еще ее можно увидеть в фильмах «Париж, Техас» Вима Вендерса и «Тэсс» Романа Полански. Фото: globallookpress.com 3/7 Кроме того, она сыграла в экранизациях романа «Униженные и оскорбленных» Достоевского и повести «Вешние воды» Тургенева. Фото: globallookpress.com 4/7 В 80-е годы Настасья Кински была одной из самых желанных женщин в мире наряду с Мишель Пфайффер и Вайноной Райдеор. Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Тогда знаменитости было около 20 лет. Фото: globallookpress.com 6/7 Сейчас Кински 61 год. Фото: legion-media.ru 7/7 Последние десять лет она не появляется в кино. Фото: legion-media.ru

В 80-е годы Настасья Кински была одной из самых желанных женщин в мире наряду с Мишель Пфайффер, Вайноной Райдеор и другими знаменитыми актрисами. Тогда знаменитости было около 20 лет.