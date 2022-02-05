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3 часа назад

Что стало со звездой 80-х Настасьей Кински

Немецкая актриса Настасья Кински прославилась благодаря ролям в фильмах «Люди-кошки» Пола Шредера, «Париж, Техас» Вима Вендерса, «Тэсс» Романа Полански. Кроме того, она сыграла в экранизациях русской классики: картинах по роману «Униженные и оскорбленных» Достоевского и повести «Вешние воды» Тургенева, и в ленте «Возлюбленные Марии» Андрея Кончаловского.

1/7 Немецкая актриса Настасья Кински прославилась благодаря ролям в фильмах «Люди-кошки» Пола Шредера.
Фото: legion-media.ru
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2/7 Еще ее можно увидеть в фильмах «Париж, Техас» Вима Вендерса и «Тэсс» Романа Полански.
Фото: globallookpress.com
3/7 Кроме того, она сыграла в экранизациях романа «Униженные и оскорбленных» Достоевского и повести «Вешние воды» Тургенева.
Фото: globallookpress.com
4/7 В 80-е годы Настасья Кински была одной из самых желанных женщин в мире наряду с Мишель Пфайффер и Вайноной Райдеор.
Фото: legion-media.ru
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5/7 Тогда знаменитости было около 20 лет.
Фото: globallookpress.com
6/7 Сейчас Кински 61 год.
Фото: legion-media.ru
7/7 Последние десять лет она не появляется в кино.
Фото: legion-media.ru

В 80-е годы Настасья Кински была одной из самых желанных женщин в мире наряду с Мишель Пфайффер, Вайноной Райдеор и другими знаменитыми актрисами. Тогда знаменитости было около 20 лет.

Сейчас Кински 61 год. Последние десять лет она не появляется в кино. В 2006 году актриса снялась в картине Дэвида Линча «Внутренняя империя», но эпизод с ней был вырезан. В 2008 году Квентин Тарантино предлагал Кински сыграть в его фильме «Бесславные ублюдки», но в итоге роль получила актриса Дайан Крюгер.

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