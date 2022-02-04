7 самых ярких спортсменок сборной России

К началу Зимней Олимпиады в Пекине мы решили рассказать о 7 самых обаятельных и харизматичных спортсменках, без которых смотреть соревнования было бы не так интересно.

Александра Трусова

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Александра Трусова — 17-летняя фигуристка, выступающая в одиночном катании. В 2021 году она стала бронзовый призёр чемпионата мира. А в 2022 году стала двукратным бронзовым призером чемпионата Европы. Тренером фигуристки выступает Этери Тутберидзе. Фигуристка стала первой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. В 2020 году стала мастером спорта России.

Камила Валиева

В 2022 году фигуристка стала чемпионкой Европы. Она также стала обладательницей Кубка Ростелекома 2021 года, чемпионкой Skate Canada International 2021 года и чемпионкой России 2022 года. Камила Валиева — действующая рекордсменка мира по короткой программе, произвольной программе и сумме очков среди женщин. Тренером фигуристки выступает Этери Тутберидзе. Спортсменка — первая одиночница в истории фигурного катания, которая набрала больше 90 баллов в короткой программе, больше 185 баллов в произвольной программе и больше 272 за общую сумму баллов на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

Юлия Белокурова

Юлия Белокурова (Ступак) — российская лыжница, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трехкратный призер чемпионатов мира. Несмотря на хрупкую внешность Юлия стала лейтенантом Вооруженных Сил РФ. Юлия замужем за лыжником Никитой Ступаком. В браке с ним родился сын Арсений. Начиная с 2021 года лыжница выступает под фамилией мужа.

Вероника Степанова

Вероника занимается лыжным спортом с семи лет. Перед сезоном 2020/21 спортсменка была кандидатом в основную сборную России, но глава ФЛГР Елена Вяльбе решила поберечь спортсменку и настояла на том, чтобы она провела еще год в юниорской команде. В 2021 году дебютировала в Кубке мира, став 40-й в гонке на 10 км классикой с общего старта в швейцарском Энгадине. На этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, обойдя на финише женской эстафеты норвежку Хелене Мари Фоссесхолм и шведку Моа Ульссон, принесла команде России первую победу в этой дисциплине с 2004 года, а также впервые с 2009 года лишила в ней первого места команду Норвегии.

Анна Щербакова

В 2021 году Анна стала чемпионкой мира. Анна Щербакова начала заниматься фигурным катанием в три с половиной года, когда родители вслед за старшей дочерью привели ее на тренировки. С ноября 2013 девочка стала тренироваться под руководством Этери Тутберидзе. Анна Щербакова — первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, а также первая в истории, исполнившая два четверных лутца в одной программе.

Диана Фархутдинова

Настя Мишина

Анастасия Мишина — российская фигуристка, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым. Вместе они — чемпионы мира, чемпионы Европы, бронзовые призеры финала Гран-при, чемпионы России и не только. Пара тренировалась под руководством Людмилы и Николая Великовых и добилась значительных успехов. В январе 2022 года фигуристы выступили на чемпионате Европы, проводившемся в Таллине. Они выиграли короткую программу с мировым рекордом 82,36 баллов, улучшив на 0,02 балла рекорд, принадлежавшей другой российской паре Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому