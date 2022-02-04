Федосеева-Шукшина публично обругала сына Алибасова

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина публично обругала сына бывшего супруга, продюсера Бари Алибасова. Инцидент произошел во время эфира шоу "Пусть говорят" на Первом канале, запись доступна на YouTube.
Сын продюсера группы "На-На" был одним из тех гостей студии, кто выступил против проживания бывшей мачехи в доме престарелых. В это время Федосеева-Шукшина была на видеосвязи, поскольку она находится на самоизоляции из-за коронавируса.
И как только актриса театра и кино увидела Алибасова-младшего, она вышла из себя:
"Ты подлец, ты мерзавец. Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь".
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