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31 минуту назад

Джигурда вмешался в конфликт Шнурова и Собчак

Актер Никита Джигурда вмешался в конфликт Сергея Шнурова и Ксении Собчак. О том, позицию какой звезды он занял, он написал в своем Instagram.

По мнению Джигурда, Собчак получила по заслугам. Он принял сторону Серия Шнурова и назвал происходящее с телеведущей кармой.

"Я же говорил о том, что Ксюша Собчак попала под кармический бумеранг, запущенный Сергеем Шнуровым! Так оно и оказалось! Как вам ответ Шнура?"

Он опубликовал в том же посте ответ Шнура Собчак, а также кадр из клипа, посвященного телеведущей.

Конфликт Собчак и Шнура разгорелся из-за его новой песни, в которой он высмеял звезду. Позднее ее поддержали бывший и нынешний супруги Виторган и Богомолов. Однако Шнуров не дал заднюю и опубликовал свой ответ.

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