Джигурда вмешался в конфликт Шнурова и Собчак

Актер Никита Джигурда вмешался в конфликт Сергея Шнурова и Ксении Собчак. О том, позицию какой звезды он занял, он написал в своем Instagram.

По мнению Джигурда, Собчак получила по заслугам. Он принял сторону Серия Шнурова и назвал происходящее с телеведущей кармой.

"Я же говорил о том, что Ксюша Собчак попала под кармический бумеранг, запущенный Сергеем Шнуровым! Так оно и оказалось! Как вам ответ Шнура?"

Он опубликовал в том же посте ответ Шнура Собчак, а также кадр из клипа, посвященного телеведущей.