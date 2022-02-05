Джигурда вмешался в конфликт Шнурова и Собчак

Актер Никита Джигурда вмешался в конфликт Сергея Шнурова и Ксении Собчак. О том, позицию какой звезды он занял, он написал в своем Instagram.
По мнению Джигурда, Собчак получила по заслугам. Он принял сторону Серия Шнурова и назвал происходящее с телеведущей кармой.
"Я же говорил о том, что Ксюша Собчак попала под кармический бумеранг, запущенный Сергеем Шнуровым! Так оно и оказалось! Как вам ответ Шнура?"
Он опубликовал в том же посте ответ Шнура Собчак, а также кадр из клипа, посвященного телеведущей.
Конфликт Собчак и Шнура разгорелся из-за его новой песни, в которой он высмеял звезду. Позднее ее поддержали бывший и нынешний супруги Виторган и Богомолов. Однако Шнуров не дал заднюю и опубликовал свой ответ.