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1 час назад

«Продукт, за который не стыдно»: Нагиев запустил бизнес

Даша Краснова

Дмитрий Нагиев попробовал свои силы в новой сфере. Вместе с дизайнером Юлией Фом актер представил коллекцию сумок и аксессуаров из кожи.

«Продукт, за который не стыдно»: Нагиев запустил бизнес
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

В капсуле можно найти самые разные варианты – от поясных сумок и рюкзаков до чехлов для очков и сумочек для телефонов.

«Благодаря вашей поддержке у нас получился продукт, за который не стыдно. Заходите, смотрите, дарите, радуйте», — сказал Нагиев в своем инстаграме.

Желающим приобрести сумки с серебристой фурнитурой, на которой выгравировано имя Нагиева, придется серьезно потратиться. Изделия из кожи стоят от 15 тысяч рублей. Например, рюкзак поклонника Дмитрия обойдется в 37 200 рублей.

До этого мы рассказывали, почему Алферова страдает в бизнес-классе для актеров.

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