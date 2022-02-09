«Продукт, за который не стыдно»: Нагиев запустил бизнес

Дмитрий Нагиев попробовал свои силы в новой сфере. Вместе с дизайнером Юлией Фом актер представил коллекцию сумок и аксессуаров из кожи.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

В капсуле можно найти самые разные варианты – от поясных сумок и рюкзаков до чехлов для очков и сумочек для телефонов.

«Благодаря вашей поддержке у нас получился продукт, за который не стыдно. Заходите, смотрите, дарите, радуйте», — сказал Нагиев в своем инстаграме.

Желающим приобрести сумки с серебристой фурнитурой, на которой выгравировано имя Нагиева, придется серьезно потратиться. Изделия из кожи стоят от 15 тысяч рублей. Например, рюкзак поклонника Дмитрия обойдется в 37 200 рублей.