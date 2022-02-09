Как выглядят самые горячие возлюбленные известных футболистов

На волне успеха документального сериала «Я Джорджина» о возлюбленной Криштиану Роналду «Рамблер» собрал и других горячих избранниц футболистов.

1/7 Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились больше пяти лет назад в бутике Gucci, где девушка работала консультантом. Пара вместе воспитывает четверых детей, а сейчас футболист и его возлюбленная ждут пополнение, скоро у них родится двойня — мальчик и девочка. Фото: @georginagio Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Лионель Месси и Антонелла Рокуццо встретились в 2009 году (хотя знакомы были с детства) и с тех пор больше не расставались. В 2012 году девушка родила футболисту сына Тьяго, в 2015-м на свет появился второй наследник пары Матео. В 2017 году пара сыграла свадьбу. Фото: @antonelaroccuzzo 3/7 Шакира и футболист Жерар Пике познакомились на съемках клипа певицы на песню Waka Waka в 2010 году. Первое время они отрицали слухи о романе, но уже в 2011-м перестали скрывать отношения. Пара вместе уже больше десяти лет и воспитывает двух сыновей Милана и Сашу. Фото: @shakira 4/7 С Серхио Рамасом Пилар Рубио познакомилась в июне 2012 года во время празднования победы сборной Испании на «Евро-2012», а уже осенью того же года они начали встречаться. Сейчас у пары уже трое детей. Фото: @pilarrubio Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Топ-модель Изабель Гулар познакомилась с немецким футболистом Кевином Траппом в Париже, а уже осенью 2014 года они рассекретили роман. В 2018 году спортсмен сделал возлюбленной предложение, правда, свадьбу пара до сих пор так и не сыграла. Фото: @izabelgoulart 6/7 Бразильская супермодель Жизель Бюндхен уже больше 10 лет счастлива в браке с американским футболистом Томом Брэди и воспитывает с ним двоих детей Бенджамина и Вивиан. Фото: @gisele 7/7 Топ-модель и российский «ангел» Victoria’s Secret Катя Григорьева в 2018 году вышла замуж за вратаря Антона Шунина (сейчас футболист выступает за московский «Динамо»). В 2020 году у пары родилась дочь София. Фото: @_kate_g_

Джорджина Родригес

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Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились больше пяти лет назад в бутике Gucci, где девушка работала консультантом. Через несколько дней они снова случайно встретились на мероприятии и заинтересовали друг друга. Пара вместе воспитывает четверых детей: общую дочь Алану Мартин, двойняшек Метео и Еву и сына Криштиану-младшего. Сейчас футболист и его возлюбленная ждут пополнение, скоро у них родится двойня — мальчик и девочка.

Антонелла Рокуццо

Лионель Месси и Антонелла встретились в 2009 году (хотя знакомы были с детства) и с тех пор больше не расставались. В 2012 году Рокуццо родила футболисту сына Тьяго, в 2015-м на свет появился второй наследник пары Матео. В 2017 году Лео и Антонелла сыграли свадьбу.

Шакира

Колумбийская певица Шакира и испанский футболист Жерар Пике познакомились на съемках клипа звезды на песню Waka Waka в 2010 году. Первое время они отрицали слухи о романе, но уже в 2011-м перестали скрывать отношения. Пара вместе уже больше десяти лет и воспитывает двух сыновей Милана и Сашу. Кстати, у звезд 10-летняя разница в возрасте в пользу Шакиры, но, кажется, ее отношениям со спортсменом это нисколько не мешает.

Пилар Рубио

Жена Серхио Рамоса Пилар – испанский репортер и телеведущая. С будущим супругом она познакомилась в июне 2012 года во время празднования победы сборной Испании на «Евро-2012», а уже осенью того же года они начали встречаться. Сейчас у пары уже трое детей: Серхио-младший, Марко и Алехандро. 17 июля 2018 года Рамос сделал предложение Пилар, но свадьба состоялась только в июне 2019 года.

Изабель Гулар

Топ-модель и «экс-ангел» Victoria's Secret познакомилась с немецким футболистом Кевином Траппом в Париже, а уже осенью 2014 года они рассекретили роман. В 2018 году спортсмен сделал возлюбленной предложение во время совместного отдыха на Миконосе, правда, свадьбу пара до сих пор так и не сыграла.

Жизель Бюндхен

Бразильская супермодель и «экс-ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен уже больше 10 лет счастлива в браке с американским футболистом Томом Брэди и воспитывает с ним двоих детей Бенджамина и Вивиан.

Катя Григорьева