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1 час назад

Молодую жену Макаревича засняли с округлившимся животом

Стелла Шмель

Супруга музыканта Андрея Макаревича находится в интересном положении. Это значит, что музыкант станет отцом в четвертый раз.

Молодую жену Макаревича засняли с округлившимся животом
Фото: @_einatklein_@_einatklein_

Слухи об этом появились еще приблизительно месяц назад. Тогда близкие и друзья семьи только в общих чертах подтвердили догадки окружающих и не стали вдаваться в подробности. Но на днях супруга артиста Эйнат Кляйн, на которой он тайно женился в 2019 году, предстала на свежих фото с заметно округлившимся животом.

Снимок она опубликовала в своем Instagram. Она приняла участие в фестивале "Суть вещей" в Иерусалиме.

@_einatklein_

У Кляйн и Макаревича ощутимая разница в возрасте: он старше ее на 30 лет и у него уже есть дети от предыдущих отношений. Для Кляйн же это будет не только достаточно поздний, но и первый ребенок.

Ранее мы писали, что певица Рианна беременна.

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