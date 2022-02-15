Певица MARUV сообщила фанатам неожиданную новость

В день своего 30-летия украинская исполнительница поделилась радостью в официальном аккаунте в Instagram: она ждет ребенка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Считаю это самым потрясающим подарком», — отметила MARUV.

Отцом будущего ребенка является супруг звезды, Александр Корсун. О предполагаемой дате родов и поле будущего ребенка пока ничего не известно. Судя по снимкам, артистка находится на последних сроках беременности.

@maruvofficial

Однако никакой информации о переносе будущих выступлений певицы информации нет. Кажется, MARUV не планирует отказываться от творческой деятельности даже на некоторое время.