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1 час назад

Певица MARUV сообщила фанатам неожиданную новость

Мира Маркина

В день своего 30-летия украинская исполнительница поделилась радостью в официальном аккаунте в Instagram: она ждет ребенка.

Певица MARUV сообщила фанатам неожиданную новость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю это самым потрясающим подарком», — отметила MARUV.

Отцом будущего ребенка является супруг звезды, Александр Корсун. О предполагаемой дате родов и поле будущего ребенка пока ничего не известно. Судя по снимкам, артистка находится на последних сроках беременности.

@maruvofficial

Однако никакой информации о переносе будущих выступлений певицы информации нет. Кажется, MARUV не планирует отказываться от творческой деятельности даже на некоторое время.

Ранее о своей беременности заявила барбадосская певица Рианна.

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