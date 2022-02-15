Рената Литвинова опубликовала архивное фото с Земфирой

Близкая подруга рок-певицы, актриса и телеведущая Рената Литвинова ведет блог в Telegram. Именно там и появился архивный полароидный снимок.

«Раритет — старый полароид — Земфира в Chanel в Париже в Отеле Бристоль. В преддверии концертов 24 и 26 февраля», — такой подписью сопроводила фото Литвинова.

Хотя сама Земфира не сидит в социальных сетях и не любит делиться личным на публику, новости о подруге порой рассказывает Рената Литвинова. Недавно обе женщины попали в новостные заголовки из-за шумной вечеринки в честь дня рождения актрисы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.