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2 часа назад

Наргиз вышла замуж за молодого возлюбленного

Мария Каткова

Певица Наргиз вышла замуж за своего молодого возлюбленного, который моложе ее на 12 лет. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Наргиз вышла замуж за молодого возлюбленного
Фото: РамблерРамблер

Наргиз рассказала, что познакомилась со своим супругом восемь лет назад, когда он пришел устраиваться к ней на работу. Мужчина моложе звезды на 12 лет, но, как она утверждает, разница в возрасте не ощущается.

"На самом деле, у меня всю жизнь не было отбоя от поклонников, поэтому я сама могла выбирать того, кто мне по душе. Мой мужчина покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он мое надежное плечо, опора и поддержка"

Звезда также раскрыла детали их жизни. Она отметила, что они уже поженились. Свадьба прошла во Франции в творческой лаборатории Славы Полунина "Желтая мельница".

Ранее сообщалось, что певица Maruv сообщила о беременности.

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