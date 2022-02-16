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34 минуты назад

Дубцова рассказала о непристойном предложении на кастинге

Мария Каткова

Певица Ирина Дубцова рассказала о непристойном предложении, которое получила во время одного из кастингов. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Дубцова рассказала о непристойном предложении на кастинге
Фото: @dubtsova_official@dubtsova_official

Она работала со многими продюсерами, в том числе Игорем Матвиенко и Игорем Крутым. Как рассказала звезда, они относились к ней уважительно, но так бывало не всегда.

Дубцова поделилась историей о том, как она пришла на один из кастингов. После того, как она продемонстрировала вокальные данные, ей сделали непристойное предложение.

«Когда я пошла на кастинг к еще одному известному продюсеру, который канул куда-то в небытие, кстати… Я пришла на прослушивание, что-то спела, и мне говорят: "А теперь раздевайся". Я так удивилась!»

Певица уточнила, что ее попросили раздеться до нижнего белья, чтобы она показала свою фигуру, но Дубцова отказала в ответ на эту просьбу.

«Я говорю: "До свиданья". Тогда я поняла, что те разговоры не просто так ведутся, и дыма без огня не бывает»

Ранее сообщалось, что Наргиз вышла замуж за своего молодого возлюбленного.

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