Слух дня: Шейк возвращается к бывшему

Ирина Шейк и Брэдли Купер вот уже несколько месяцев подогревают слухи о воссоединении. Звезды все чаще попадают в объективы фотографов во время совместных прогулок, да и День святого Валентина экс-возлюбленные отмечали вместе. Что происходит в отношениях пары, разбираемся в материале «Рамблера».

В День всех влюбленных папарацци застали Шейк с дочерью Леей возле дома Брэдли Купера. А позже инсайдеры Hollywood Life рассказали, что сейчас отношения Ирины и Брэдли дошли до такого уровня, что они всерьез обсуждают возобновление романа. Источники, приближенные к звездам, уточнили, что о решении пары станет известно на вечеринке «Оскара-2022», куда актер планирует прийти вместе с супермоделью.

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Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в 2019 году после четырех лет отношений. Пара воспитывает дочку Лею. Отметим, что о причинах разрыва пары ничего неизвестно, однако дотошные пользователи предполагают, что причиной могла стать измена актера с коллегой по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой.

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Кстати, супермодель тоже даром времени не теряла: так, летом 2021 года все только и говорили, что о ее романе с Канье Уэстом. Их отношения называли грамотным пиар-ходом, писали, что рэпер таким образом пытается зацепить супругу Ким Кардашьян, с которой он находился в процессе развода (уж слишком он затянулся). Однако, как сообщил People со ссылкой на приближенного к звездам, отношения у пары все-таки были, хоть и продлились всего три месяца.

«Канье был занят работой и проводил время со своими детьми. Это то, на чем он сейчас сфокусирован. У него сейчас нет времени на свидания. Но он находит Ирину потрясающей. Они остаются в дружеских отношениях»,