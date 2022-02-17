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1 час назад

Павел Воля признался, как влиял на карьеру жены

Диана Товсепова

Комик и резидент шоу Comedy Club Павел Воля рассказал о том, как его жена Ляйсан Утяшева стала ведущей шоу «Танцы» на ТНТ. Об этом он рассказал в YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?».

Павел Воля признался, как влиял на карьеру жены
Фото: InstagramInstagram

Павел Воля заверил, что на карьеру супруги никак не влиял, и Ляйсан сама устроилась на ТНТ. По его словам, креативный продюсер канала Вячеслав Дусмухаметов сам связался с Утяшевой, предложив ей вести шоу «Танцы».

По словам Воли, он никак не участвует в рабочих и карьерных вопросах супруги. Комик отметил, что Утяшевой его помощь не нужна, потому как она сама профессионал.

Кроме того, Воля предположил, что Дусмухаметов, возможно, позвал Утяшеву на ТНТ, потому как понимал, что в ином случае она ушла бы работать на другой канал.

«Если бы он ее тогда не схватил, ее бы на следующий день кто-то другой схватил», — заявил стендапер.

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