«Бил, когда был не в себе»: Ляйсан Утяшева рассказала о насилии

«Папа бил маму, когда был не в себе. Он не был алкашом... Лежишь в 10 вечера с полным ощущением, что ты вроде сделала все, чтобы тебя не побили. Все в порядке. Мы с мамой выключали свет, лежали и дрожали под одеялами. В каком состоянии он придет? А после понимали, в каком... Если слышали шаги шаткой походкой, то сердце начинало колотиться. Я понимала, что все... Сейчас снова. Просила маму не провоцировать, говорила ей: «Молчи». Тогда поняла, что стала взрослой», — разоткровенничалась 36-летняя телеведуща.