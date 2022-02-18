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2 часа назад

Рита Дакота объявила о расставании с Федором Белогаем

Мария Иглина

Певица Рита Дакота и ее бойфренд Федор Белогай объявили о расставании. Подробностями они поделились на своих страницах в Instagram.

Рита Дакота объявила о расставании с Федором Белогаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам пары, их роман дал трещину во время отдыха на Бали, на котором они находятся сейчас. Когда Рита и Федор приехали на остров, они оба заразились коронавирусом. Карантин они провели раздельно, а по его окончанию приняли решение о расставании.

"Мы с Федей сейчас прошли один из самых острых периодов своей жизни. И он сильно шире, чем просто разлад отношений. Мы раскопали внутри себя столько боли, страхов и травм, о существовании которых не догадывались. Это огромная точка роста для каждого из нас",

— призналась Рита.

Стоит отметить, что разрыв пара пережила без скандалов.

Рита и Федор познакомились еще в 2018 году на съемках одного из клипов артистки.

Ранее стало известно, что Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли.

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