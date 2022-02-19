Игорь Крутой объяснил, почему у Алексы не сложилась карьера

Сейчас Алекса замужем за фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, с которым растит дочь. О возращении на большую сцену девушка не думает, а ее Instagram полностью посвящен семейной теме.
Бывший наставник певицы Игорь Крутой рассказал, почему Алекса не смогла построить карьеру. Продюсер написал пост в своем личном блоге.
«Уже 18 лет прошло с момента выпуска «Фабрики звезд 4», но до сих пор во мне живут приятные воспоминания и прекрасное послевкусие после того трехмесячного периода моей жизни… Фабриканты собрались все интересные творчески, да и внешне глянцевые. Желания стать звездами у них было хоть отбавляй, так что мне, как продюсеру, оставалось только не мешать… Самой младшей на нашей «Фабрике» была несовершеннолетняя девочка из Донецка Алекса (мы даже запрашивали специальное разрешение у владельцев формата на ее участие), и никто тогда даже не подозревал, что пройдет несколько месяцев, и все мальчишки страны будут влюблены в Алексу, а они с Тимати полюбят друг друга, и миллионы станут переживать и следить за этой суперромантической юношеской историей», — вспомнил Крутой.
В то время он писал для Алексы песни, которые в одночасье становились хитами. Но даже хороший материал не помог девушке занять место под солнцем.
«Я тогда сочинил для Алексы песню «Где же ты?», а Тимати снялся в ее клипе. Все им поверили, потому что это было истинной правдой… Я был уверен, что в плане музыкальной карьеры все получится и у Алексы, и у Тимати, но у Тимати, Ирины Дубцовой, Стаса Пьехи, Анастасии Кочетковой, Доминика Джокера и Юрия Титова получилось (у кого-то больше, у кого-то меньше), а у Алексы не получилось. Наверное, не хватило характера, упрямства (в хорошем смысле) в достижении цели или везения… А совсем недавно я увидел в соцсетях, что у нее родилась красавица-доченька. Алекса очень счастлива своей семьей, что прекрасно!» — отметил Крутой.
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