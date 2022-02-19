Игорь Крутой объяснил, почему у Алексы не сложилась карьера

«Уже 18 лет прошло с момента выпуска «Фабрики звезд 4», но до сих пор во мне живут приятные воспоминания и прекрасное послевкусие после того трехмесячного периода моей жизни… Фабриканты собрались все интересные творчески, да и внешне глянцевые. Желания стать звездами у них было хоть отбавляй, так что мне, как продюсеру, оставалось только не мешать… Самой младшей на нашей «Фабрике» была несовершеннолетняя девочка из Донецка Алекса (мы даже запрашивали специальное разрешение у владельцев формата на ее участие), и никто тогда даже не подозревал, что пройдет несколько месяцев, и все мальчишки страны будут влюблены в Алексу, а они с Тимати полюбят друг друга, и миллионы станут переживать и следить за этой суперромантической юношеской историей», — вспомнил Крутой.