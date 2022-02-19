Елена Воробей намекнула, почему рассталась с женихом

Юмористка объяснила, почему не состоялось ее четвертое замужество в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ. Елена Воробей познакомилась с госслужащим Сергеем Евтуховичем на гастролях в Минске. Артистка показывала кольцо, которое получила в знак помолвки, и описывала подвенечное платье мечты. Свадьба должна была состояться еще в 2021 году, о чем много писали светские хроникеры. Пародистка считает, что именно пристальное внимание журналистов во многом и стало причиной расставания.

Фото: @vorobei_elena @vorobei_elena

«Меня замуж выдавали, я читала про себя как фантастическую литературу, думала: «О Боже, почему?». Это расстраивало и меня, и того человека, с кем я была. Мы расстались, я приняла решение», — призналась артистка.

Залечивать сердечные раны Елена Воробей отправилась на Канарские острова:

«Это было все, и медитации, и прогулки под луной, и правильное питание, и никакого алкоголя. Я просто поняла, что ждать кого-то, кто тебя выгуляет — неправильно, нехорошо, и я решила сама себе устроить отдых».

Однако замечание юмористки позволило поклонникам предположить, что свадьба не состоялась не только из-за сплетен в прессе.

«Нужно стараться смотреть, чтобы оба были примерно одного уровня обеспеченности. Тяжело отдыхать летать одной, а возить мужчину за свой счет — нехорошо, неправильно. Я послушала несколько лекций психолога, чтобы понять в чем главная ошибка. Когда вдруг что-то дает сбой — не нужно искусственно сдерживать эти отношения», — поделилась своими соображениями Елена Воробей.