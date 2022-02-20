Лепса застукали с новой молодой возлюбленной

После развода певца Григория Лепса прошло всего два месяца, а он уже закрутил новый роман. Избранницей музыканта стала «Мисс Львов-2018» Наталья Болюх. В Интернет просочилось видео артиста с возлюбленной.

На кадрах видно, что Григорий и Наталья сидят в обнимку. Сначала Лепс и сидящие за столом гости смеются над шуткой девушки, после чего певец нежно целует Болюх в висок. Запись опубликовала в Stories в своем Instagram-аккаунте подруга 27-летней пассии исполнителя Яна Естерова.

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