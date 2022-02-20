МакSим рассказала о медленном восстановлении после COVID-19

Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, рассказала о процессе восстановления после COVID-19. По словам звезды, из-за пневмонии, вызванной вирусом, ее главной проблемой стали изменения в голосе. Слова звезды приводит «Пятый канал».

Исполнительница призналась, что реабилитация проходит очень медленно. Но ради возвращения на сцену певица готова на любые ограничения.

«Легкие восстанавливаются с трудом. Летать пока что нельзя»,

— добавила артистка.

Напомним, о госпитализации исполнительницы стало известно 16 июня прошлого года. Ее состояние быстро ухудшалось, поэтому врачи были вынуждены ввести ее в кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Марина пришла в сознание лишь спустя месяц — 26 июля.