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1 час назад

МакSим: "Удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя"

Стелла Шмель

В прошлом году певица Марина Максимова, известная как МакSим, переболела тяжелой формой коронавируса. Артистка провела много времени в коме, ее жизнь буквально висела на волоске, но врачи сделали все возможное, чтобы вернуть артистку с того света. Певица в программе Пятого канала "Светская хроника" рассказала о жизни после ковида.

МакSим: "Удалила из своей жизни 90% контактов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила Марина, ее восстановление идет не так быстро, как хотелось бы. После заболевания артистке придется потратить много сил и времени, чтобы вернуться к регулярным занятиям вокалом.

А история с болезнью научила ее многому:

"Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя",

- приводит слова артистки StarHit.

Ранее мы писали, что МакSим рассказала о медленном восстановлении после COVID-19.

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