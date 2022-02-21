МакSим: "Удалила из своей жизни 90% контактов"

В прошлом году певица Марина Максимова, известная как МакSим, переболела тяжелой формой коронавируса. Артистка провела много времени в коме, ее жизнь буквально висела на волоске, но врачи сделали все возможное, чтобы вернуть артистку с того света. Певица в программе Пятого канала "Светская хроника" рассказала о жизни после ковида.
Как отметила Марина, ее восстановление идет не так быстро, как хотелось бы. После заболевания артистке придется потратить много сил и времени, чтобы вернуться к регулярным занятиям вокалом.
А история с болезнью научила ее многому:
"Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя",
- приводит слова артистки StarHit.
Ранее мы писали, что МакSим рассказала о медленном восстановлении после COVID-19.