Кому Дробыш пророчит успех Валерии

Виктор Дробыш считается одним из самых высокооплачиваемых композиторов России. Из-под его крыла на отечественную сцену выпорхнули многие звезды, имя которых у всех на слуху. Недавно в эфире «Север-шоу» на Ru.Tv Дробыш рассказал об одной своей подопечной, которой он пророчит колоссальный успех.