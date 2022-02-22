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46 минут назад

Дробыш раскрыл имя певицы, которой он пророчит успех Валерии

Мира Маркина

Виктор Дробыш считается одним из самых высокооплачиваемых композиторов России. Из-под его крыла на отечественную сцену выпорхнули многие звезды, имя которых у всех на слуху. Недавно в эфире «Север-шоу» на Ru.Tv Дробыш рассказал об одной своей подопечной, которой он пророчит колоссальный успех.

Кому Дробыш пророчит успех Валерии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В продюсерский центр Виктора Дробыша обратилась исполнительница Гузель Хасанова. Композитор решил работать с ней, поскольку увидел в артистке большой потенциал.

«Это не копия, но вырастает молодая Валерия. По характеру, по манере. Очень странно, ее не сильно где показывают, но в Интернете зарабатывает денег больше, чем все мои артисты вместе взятые», — рассказал Дробыш в интервью.

Молодая артистка активно ведет Instagram, где анонсирует выход новых синглов и даты концертов. Гузель обладает не только талантом, но и яркой, запоминающейся внешностью.

@guzelhasanova

Ранее мы рассказывали о том, какие высказывания Виктора Дробыша навсегда рассорили его с российскими звездами.

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