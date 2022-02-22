Кому Дробыш пророчит успех Валерии

Виктор Дробыш считается одним из самых высокооплачиваемых композиторов России. Из-под его крыла на отечественную сцену выпорхнули многие звезды, имя которых у всех на слуху. Недавно в эфире «Север-шоу» на Ru.Tv Дробыш рассказал об одной своей подопечной, которой он пророчит колоссальный успех.
В продюсерский центр Виктора Дробыша обратилась исполнительница Гузель Хасанова. Композитор решил работать с ней, поскольку увидел в артистке большой потенциал.
«Это не копия, но вырастает молодая Валерия. По характеру, по манере. Очень странно, ее не сильно где показывают, но в Интернете зарабатывает денег больше, чем все мои артисты вместе взятые», — рассказал Дробыш в интервью.
Молодая артистка активно ведет Instagram, где анонсирует выход новых синглов и даты концертов. Гузель обладает не только талантом, но и яркой, запоминающейся внешностью.
Ранее мы рассказывали о том, какие высказывания Виктора Дробыша навсегда рассорили его с российскими звездами.