«В шоу-бизнесе – это не долг»: Губин задолжал Фадееву 15 тысяч евро

Певец Андрей Губин рассказал, что должен продюсеру Максиму Фадееву 15 тысяч евро. Причем долг "висит" на нем уже много лет.

Оказалось, что во времена "Фабрики звезд" Фадеев попросил у Губина написать для проекта четыре песни. Работу Губин сделал, но только на половину. Все. что обещал, довести до конца н не смог.

При этом, по его словам, в те времена 15 тысяч евро не были такими большими деньгами, а сам Фадеев зарабатывал такую же сумму за час на группе "Серебро".

«В шоу-бизнесе 15 тысяч евро — это не долг. Потому что заработки другие. Пугачева мне тогда сказала, что Фадеев не заинтересован в продвижении меня как композитора», — заявил певец.