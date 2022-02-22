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44 минуты назад

«В шоу-бизнесе – это не долг»: Губин задолжал Фадееву 15 тысяч евро

Диана Товсепова

Певец Андрей Губин рассказал, что должен продюсеру Максиму Фадееву 15 тысяч евро. Причем долг "висит" на нем уже много лет.

«В шоу-бизнесе – это не долг»: Губин задолжал Фадееву 15 тысяч евро
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказалось, что во времена "Фабрики звезд" Фадеев попросил у Губина написать для проекта четыре песни. Работу Губин сделал, но только на половину. Все. что обещал, довести до конца н не смог.

При этом, по его словам, в те времена 15 тысяч евро не были такими большими деньгами, а сам Фадеев зарабатывал такую же сумму за час на группе "Серебро".

«В шоу-бизнесе 15 тысяч евро — это не долг. Потому что заработки другие. Пугачева мне тогда сказала, что Фадеев не заинтересован в продвижении меня как композитора», — заявил певец.

Ранее мы писали о том, что Губин рассказал жизни за границей.

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