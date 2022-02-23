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1 час назад

Зудина высказалась об изменах Табакову

Мира Маркина

В интервью изданию "Домашний очаг" актриса порассуждала о неверности.

Зудина высказалась об изменах Табакову
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Несмотря на солидную разницу в возрасте и злые языки, прочащие им скорый разрыв, Олег Табаков и Марина Зудина были вместе до самого конца. Вдова актера и режиссера после ухода из жизни любимого мужчины, замену ему не ищет, повторяя, что столь сильные чувства так просто не уходят.

Зудину часто обвиняли в разрушении семьи Табакова, упрекали в корысти и бог знает в чем еще, не верили, что за столько лет она не позволила себе даже легкого флирта с другими мужчинами (тут опять намеки на разницу в возрасте). Актриса оправдываться никогда ни перед кем не собиралась, а недавно в интервью порассуждала о том, что могло бы случиться, если бы она полюбила другого.

По словам Зудиной, Табаков ни в коем случае не стал бы ей мешать и препятствовать ее счастью. Актриса назвала супруга человеком с большой буквы и очень великодушным.

… Это ни на чем не отразилось бы. Если в какой-то момент я решила бы изменить свою жизнь и уйти, он ни в чем бы меня не упрекнул и не ущемил,

— уверена Зудина.

А вот Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым недолго оставалась одинокой. Актриса на днях показала нового бойфренда.

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