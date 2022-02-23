Зудина высказалась об изменах Табакову

Несмотря на солидную разницу в возрасте и злые языки, прочащие им скорый разрыв, Олег Табаков и Марина Зудина были вместе до самого конца. Вдова актера и режиссера после ухода из жизни любимого мужчины, замену ему не ищет, повторяя, что столь сильные чувства так просто не уходят.

Зудину часто обвиняли в разрушении семьи Табакова, упрекали в корысти и бог знает в чем еще, не верили, что за столько лет она не позволила себе даже легкого флирта с другими мужчинами (тут опять намеки на разницу в возрасте). Актриса оправдываться никогда ни перед кем не собиралась, а недавно в интервью порассуждала о том, что могло бы случиться, если бы она полюбила другого.