Зудина высказалась об изменах Табакову

В интервью изданию "Домашний очаг" актриса порассуждала о неверности.
Несмотря на солидную разницу в возрасте и злые языки, прочащие им скорый разрыв, Олег Табаков и Марина Зудина были вместе до самого конца. Вдова актера и режиссера после ухода из жизни любимого мужчины, замену ему не ищет, повторяя, что столь сильные чувства так просто не уходят.
Зудину часто обвиняли в разрушении семьи Табакова, упрекали в корысти и бог знает в чем еще, не верили, что за столько лет она не позволила себе даже легкого флирта с другими мужчинами (тут опять намеки на разницу в возрасте). Актриса оправдываться никогда ни перед кем не собиралась, а недавно в интервью порассуждала о том, что могло бы случиться, если бы она полюбила другого.
По словам Зудиной, Табаков ни в коем случае не стал бы ей мешать и препятствовать ее счастью. Актриса назвала супруга человеком с большой буквы и очень великодушным.
… Это ни на чем не отразилось бы. Если в какой-то момент я решила бы изменить свою жизнь и уйти, он ни в чем бы меня не упрекнул и не ущемил,
— уверена Зудина.
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